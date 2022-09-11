Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера прекратить спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Он (президент Франции. – Прим. ред.) осудил продолжающуюся российскую (специальную. – Прим. ред.) военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее, начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Так, президент РФ обратил внимание, что Киев регулярно атакует объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов.

Кроме того, Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией мерах по обеспечению защиты станции. Он подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции немедленно прекратились.

Важность обеспечения безопасности в районе ЗАЭС отметил и французский лидер. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на Россию и потребовал от Москвы вывести оттуда тяжелые и легкие вооружения.

Урегулирование ситуации Макрон намерен в ближайшие дни вновь обсудить с президентом Украины, главой МАГАТЭ и президентом РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

