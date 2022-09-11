Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и безопасность ЗАЭС

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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны обсудили ситуацию на Украине и безопасность Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин обратил внимание, что Киев регулярно атакует объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент также проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией мерах по обеспечению защиты станции. Он подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции немедленно прекратились.

Помимо этого, Путин акцентировал внимание на то, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.

Обсуждая проблематику глобальной продовольственной безопасности, Путин и Макрон подтвердили позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

