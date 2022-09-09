Глава МАГАТЭ заявил о росте рисков из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС привели к полному отключению электричества в Энергодаре, а также спровоцировали опасность для работающих на станции сотрудников. Официальное заявление Гросси было размещено на сайте организации.
По словам гендиректора МАГАТЭ, ситуация стала серьезной. Он призвал к прекращению обстрелов вокруг станции, а также к незамедлительному согласованию зоны безопасности вблизи нее.
"Все это существенно увеличило риск ядерного ЧП", – заявил он.
Глава организации добавил, что судьба ЗАЭС "не должна решаться военными средствами", поскольку результаты подобных действий "могут быть слишком велики".
Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что станция может завершить работу из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины. Он также отметил, что в подобных условиях работа станции может стать невозможной, однако окончательное решение о прекращении ее деятельности пока не принималось.
До этого глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что призывы по прекращению огня по ЗАЭС должны быть направлены в сторону Киева. Он подчеркнул, что докладу МАГАТЭ по ЗАЭС не хватает адресности.
Посетившие Запорожскую АЭС эксперты МАГАТЭ признали, что станцию обстреливали
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