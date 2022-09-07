Путин, комментируя отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, назвал "чушью собачьей" обстрелы со стороны РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Владимир Путин доверяет Международному агентству по атомной энергетике, несмотря на то, что оно находится под давлением США и Европы. Такое заявление он сделал на пленарном заседании ВЭФ, передает РИА Новости.

Путин назвал МАГАТЭ ответственной международной организацией с профессионалом во главе. Вместе с тем он добавил, что из-за давления Запада она не сможет прямо обвинить в обстрелах Запорожской АЭС Украину.

Он также назвал "чушью собачьей" заявления, что Россия сама себя обстреливает на ЗАЭС. Путин напомнил, что там находили осколки ракет Himars и других средств поражения. Президент добавил, что это создает угрозу ядерной безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Киев и Запад пытаются превратить ЗАЭС в заложника собственных амбиций. Он напомнил, что МАГАТЭ предъявили доказательства обстрелов со стороны Украины. Рябков пообещал и дальше "разъяснять реальную ситуацию во всех деталях".

Замглавы МИД отметил, что Киев продолжает предпринимать попытки поставить под угрозу станцию.

"Но мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы никаких ядерных инцидентов не было, понимая безрассудство тех, кто ведет эти обстрелы, и понимая безрассудство тех, кто помогает целеуказанием и снабжает современным дальнобойным вооружением киевский режим", – сказал Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Агентство призвало прекратить обстрелы станции и ее окрестностей. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

