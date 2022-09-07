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Политика

09:21

Захарова заявила о давлении на МАГАТЭ со стороны западных стран

политика

Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko

Запад продолжает оказывать давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"То, что Запад осуществлял давление все время на миссию МАГАТЭ и не прекращает – это очевидно", – сообщила она в эфире радио Sputnik.

Захарова также пообещала опубликовать в своем телеграм-канале о создании западными СМИ фейковой истории о недопуске иностранных журналистов для освещения визита МАГАТЭ Запорожской АЭС.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. В МАГАТЭ уточнили, что для создания защитной зоны потребуется договоренность всех сторон конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС

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