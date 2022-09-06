Призывы МАГАТЭ по прекращению огня должны быть обращены к Киеву – ГД

Фото: Министерство обороны РФ

Призывы МАГАТЭ по прекращению огня должны быть направлены к Киеву, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад организации по ЗАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень правильные слова, особенно насчет обстрелов. Полностью разделяю эти положения доклада. Но документу явно не хватает адресности. Все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева", – сообщил Слуцкий.

Кроме того, по словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Москва ожидает от Гросси конкретизации идеи о создании защиты на ЗАЭС. После этого, отметил Ульянов, будут определены дальнейшие действия.

По его словам, из содержания доклада можно понять, что главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси интересуют только обстрелы станции.

"Надо полагать, что свой подход он конкретизирует, и дальше станет ясно, как действовать, в том числе и нам", – заявил Ульянов.

Доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС был опубликован 6 сентября. В докладе отмечается, что создание безопасной зоны вокруг станции позволит избежать "ядерного взрыва", который может произойти в результате боевых действий.

Кроме того, специалисты подчеркнули опасность последствий обстрелов станции, отметив, что это может привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ. В докладе организации указаны происшествия на ЗАЭС, нарушающие принципы ядерной безопасности.