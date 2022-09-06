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Политика

17:25

МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожской АЭС

политика

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Агентство призвало прекратить обстрелы станции и ее окрестностей.

В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. В МАГАТЭ уточнили, что для создания защитной зоны потребуется договоренность всех сторон конфликта. Агентство также сообщило о своей готовности незамедлительно начать консультации по решению этой проблемы.

Эксперты предупредили, что повреждения станции в результате обстрелов могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Кроме того, в докладе перечислены инциденты на ЗАЭС, которые нарушают принципы ядерной безопасности.

В МАГАТЭ сообщили, что сторонам нужно обеспечить цепочки поставок для безопасности станции, например, используя транспортные коридоры. В организации еще раз подчеркнули необходимость немедленно прекратить все военные действия на этой территории, а также рекомендовали сотрудникам ЗАЭС провести учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Уточняется, что сейчас три украинских АЭС, за исключением станции в Запорожской области, работают в безопасных условиях.

Утром 6 сентября стало известно, что специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию. Отмечалось, что на ЗАЭС остались два человека в виде наблюдателей миссии.

До этого Гросси подчеркивал, что на станции постоянно будут находиться два инспектора МАГАТЭ. При этом он выразил надежду, что им не придется оставаться там постоянно и настанет день, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Киев готовил провокацию на Запорожской АЭС во время приезда делегации МАГАТЭ

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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