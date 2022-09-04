В Энергодаре сообщили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Во время обстрела со стороны ВСУ один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

"Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок. <...> [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", – сказал он в интервью ТАСС.

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд после атаки со стороны ВСУ, в результате которой была повреждена Днепропетровская ЛЭП.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали очередную попытку Киева высадить десант и захватить Запорожскую АЭС. В результате были убиты 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников.

В ведомстве рассказали, что несмотря на присутствие на атомной электростанции представителей МАГАТЭ, две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников попытались сесть на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

