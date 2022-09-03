Украинский десант штурмовал Энергодар на иностранных катерах

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Десант ВСУ совершил очередную попытку штурма Энергодара. Боевики прибыли на быстроходных катерах иностранного производства, пишет РИА Новости.

Принимавший участие в отражении атаки боец с позывным Скиф рассказал, что целью противника был захват Запорожской АЭС.

"Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. <...> Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии", – уточнил он.

Отмечается, что мощным авиационным ударом удалось ликвидировать передовой отряд противника. Пришлось использовать истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.

Как отметил Скиф, киевский режим тщательно продумал эту атаку, однако российские военнослужащие надежно защищают АЭС от ударов со стороны ВСУ.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре. Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.