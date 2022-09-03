В Минобороны рассказали о неудачной попытке Киева захватить ЗАЭС 2 сентября

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Российские военные сорвали очередную попытку Киева высадить десант и захватить Запорожскую АЭС, предпринятую вечером 2 сентября, сообщает Минобороны РФ. Убиты 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников.

В ведомстве рассказали, что несмотря на присутствие на атомной электростанции представителей МАГАТЭ, две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников попытались сесть на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

ВКС России нанесли удары по десанту четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52. В результате было уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

Российская артиллерия нанесла удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке, где вышли на берег остатки десанта.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре. Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

