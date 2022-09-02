В Генштабе ВСУ признали удары по Энергодару

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Генеральный штаб ВСУ признал нанесение ударов в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел аварийные системы на станции, дизельные генераторы, а также пообщался с сотрудниками атомной электростанции и жителями Энергодара.

Он отметил, что во время осмотра АЭС были слышны обстрелы. По его словам, целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

