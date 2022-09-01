Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

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Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Энергодар, где находится Запорожская АЭС, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в колонне 9 автомобилей с надписью ООН, а также несколько машин сопровождения. В настоящее время ситуация на АЭС спокойная, звуков обстрелов нет.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

