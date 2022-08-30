Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Об этом сообщает CNN.

По данным американского телеканала, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из киевских гостиниц.

Накануне эксперты МАГАТЭ выехали на Украину из Вены. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил точную дату приезда миссии на объект.

Ранее также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что в составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отправятся порядка 15 экспертов в области ядерной безопасности в сопровождении сотрудников ООН.