Эксперты МАГАТЭ отправились на ЗАЭС

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Эксперты МАГАТЭ направляются на Запорожскую АЭС и прибудут туда на текущей неделе, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси в Twitter.
"Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", – написал он.
При этом Гросси не уточнил точную дату приезда миссии на объект.
Ранее Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.
До этого два энергоблока ЗАЭС отключились от сети после обстрела со стороны ВСУ. В результате Запорожская область на какое-то время осталась без электроснабжения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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