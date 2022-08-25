После удара ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети

Фото: Минобороны РФ

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети в результате пожара, возникшего после удара украинских военных, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", – написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что загорелась территория охранной зоны ВЛ-750 кВ. При этом после тушения пожара один из блоков запустили в работу.

В настоящее время электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.

Известно, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли район ЗАЭС восемь раз. Удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.

Ранее в четверг без электроэнергии также остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

