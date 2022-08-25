Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества

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Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области остались без электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем", – сообщил он.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Это произошло около 13:00 22 августа. В результате удара пострадали не менее 15 человек, уточнили в региональных экстренных службах.

Из-за удара по мосту погибли 2 мирных жителя, о чем сообщил Стремоусов. Тогда он отметил, что число пострадавших из-за удара составило 16 человек. Некоторые из них находились в состоянии средней степени тяжести.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

