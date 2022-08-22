Не менее 15 человек пострадали при обстреле ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Фото: телеграм-канал "Администрация Херсонской области"

Не менее 15 человек пострадали при обстреле украинскими военными Антоновского моста в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей региональных экстренных служб.

Уточняется, что все случилось около 13:00 22 августа, когда на объекте велись работы по замене дорожного покрытия. При этом, по информации экстренных служб, разведка ВСУ постоянно получает фото с американских спутников и не могла не знать, что на месте находятся только гражданские.

"Несмотря на это, для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа", – говорится в сообщении.

До этого украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области 8 августа.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов отмечал, что ракеты удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.