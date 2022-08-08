Украинские боевики нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области

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Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновский мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать", – приводит РИА Новости его слова.

Стремоусов отметил, что существенных повреждений нет, несущие элементы не разрушены. Ракеты удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российским военнослужащим на Украине удалось уничтожить шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, только за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.