Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении украинского взвода комплексов "Ольха" и американских HIMARS под Харьковом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.