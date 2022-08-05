На Украине планируют конфисковать свыше 900 объектов, принадлежащих РФ

Фото: depositphotos/JaneUK

Кабинет министров согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов и активов России на украинской территории. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

По его словам, перечень объектов уже сформирован. Он отметил, что 79 позиций – корпоративные права, а 824 – имущество.

Шмыгаль добавил, что конфискованные активы конвертируют в средства, направленные на оборону и восстановление Украины. При этом все имущество делится на принадлежащее государству имущество, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, а также активы российских банков.

"Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины", – сказал Шмыгаль.

Ранее Зеленский раскритиковал доклад о действиях ВСУ, который опубликовала неправительственная правозащитная организация Amnesty International. Он заявил, что доклад, обличающий незаконные действия ВСУ, "амнистирует" Россию. По его словам, с этим нельзя мириться.

