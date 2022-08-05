Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке 8 млрд евро помощи Киеву

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро.
По его словам, он "ежедневно и разными способами" напоминает некоторым лидерам ЕС, что нельзя "делать заложниками нерешительности или бюрократизма" граждан Украины, в частности, пенсионеров, переселенцев и учителей.
"8 миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
При этом он отказался уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Киеву. В то же время Зеленский выразил надежду, что задержка является ошибкой, которую скоро исправят.
Между тем, 2 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква обвинил Германию в блокировании выделения Киеву финансовой помощи от Евросоюза. По его словам, на текущий момент Украина получила всего один миллиард евро из девяти обещанных.
Страны Запада увеличили финансовую помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Дальнейшая поддержка Киевского режима бессмысленна – СМИ
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