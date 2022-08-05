Киев потребовал семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"

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Киевская школа экономики назвала необходимую на восстановление Украины сумму. Соответствующий аналитический отчет опубликован на сайте школы.
Так, аналитики оценили экономические "потери из-за российской специальной военной операции" в 108 миллиардов долларов, чтобы "восстановить лучше, чем было". Из этой суммы 75 миллиардов долларов распределили на строительство жилья, 42 – на инфраструктуру, а остальные средства – на сельское хозяйство и промышленность.
При этом в заключении эксперты завысили показатели в семь раз, указав, что на восстановление страны понадобится не 108 миллиардов долларов, а 750. Такую же сумму называл украинский премьер-министр Денис Шмыгать на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лугано в начале июля.
Ранее эксперты правозащитной организации Amnesty International обвинили Киев в нарушении международных правовых норм. Специалисты задокументировали случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах, больницах и жилых кварталах, подвергая опасности мирное население.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса создали в РФ
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