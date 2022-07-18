Блинкен пообещал Зеленской, что американцы помогут в восстановлении Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жене украинского президента Елене Зеленской, что американцы помогут в восстановлении Украины.

Отмечается, что Зеленская прибыла в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе США.

"Это была возможность для госсекретаря подчеркнуть всеобъемлющую и последовательную поддержку народа Украины со стороны США", – прокомментировали их встречу в Госдепартаменте.

Ранее госсекретарь США заявил, что граждане РФ почувствуют влияние антироссийских санкций. Блинкен пообещал, что санкции будут все больнее сказываться на России. При этом он подчеркнул, что не хотел бы негативного влияния введенных ограничений на обычных россиян.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.