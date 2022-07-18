Лавров заявил о руководящих украинскими силами инструкторах и наводчиках НАТО

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Натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье для газеты "Известия".

Лавров выразил надежду, что в Европе остались "ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато". Кроме того, он обвинил западные страны в срыве договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле в конце марта.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО. Он пояснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.

До этого вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.