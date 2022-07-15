Военный эксперт заявил, что из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО

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Переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Соединенных Штатов и Великобритании. Такое мнение в беседе с "Украиной.ру" высказал капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он пояснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Позже Леонтьев рассказал, что в результате удара как минимум семь человек погибли и около 40 пострадали. Глава ВГА сравнил последствия украинского удара со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Ответственные за трагедию двухлетней давности знали, что на складе находится селитра, знало о содержимом склада в Новой Каховке и военное руководство Украины, считает он.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS. Он поблагодарил Пентагон за оказанную помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

