Рогозин заявил, что космонавтика Запада идет к войне

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Космонавтика стран Запада движется в сторону войны. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу Россия 24.

По его словам, сейчас все американские частные компании собирают визуальные и радиолокационные данные.

"Чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня", – подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что не считает свое сообщение в Twitter про Украину ошибочным и не планирует его удалять. Рогозин назвал то, что "выросло на месте Украины", экзистенциальной угрозой русскому народу, истории, языку и цивилизации. Он призвал покончить с этим раз и навсегда ради внуков. Он также пояснил, что соцсеть не снимет блокировку с его аккаунта, если не будет удален твит.

