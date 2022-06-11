США заплатили "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях – Рогозин

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Американская компания Axiom Space, занимающаяся космическим туризмом, с задержкой в месяц заплатила "Роскосмосу" за полет астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле на МКС. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы получили полное финансирование со стороны не НАСА, а компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии, обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка", – сказал он.

Рогозин подчеркнул, что платеж был осуществлен в рублях.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" в 2022 году планирует осуществить от 15 до 20 пусков космических аппаратов.

По словам Рогозина, в настоящее время предприятия "Роскосмоса" в ускоренном темпе завершают работы по ряду аппаратов, которые планируется запустить в 2023 году.

Кроме того, осенью "Роскосмос" планирует запустить исследовательский аппарат "Луна-25". Однако запуски орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", возможно, будут отложены.

