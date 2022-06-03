"Роскосмос" осуществит от 15 до 20 пусков в 2022 году

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

"Роскосмос" в 2022 году планирует осуществить от 15 до 20 пусков космических аппаратов, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин ТАСС.

"На Восточном пять аппаратов точно улетят, по другим космодромам будет понятно в течение июля. В целом это большое количество аппаратов", – сказал Рогозин.

Он отметил, что в настоящее время предприятия "Роскосмоса" в ускоренном темпе завершают работы по ряду аппаратов, которые планируется запустить в 2023 году.

"Количество пусков будет, скорее всего, больше, чем запланировали на текущий момент, но меньше, чем изначально было", – пояснил гендиректор.

Ранее сообщалось, что осенью "Роскосмос" планирует запустить исследовательский аппарат "Луна-25". Однако запуски орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", возможно, будут отложены из-за ситуации на Украине.

