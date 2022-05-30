"Роскосмос" планирует запустить аппарат "Луна-25" в конце сентября

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Запуск российской исследовательской станции "Луна-25" запланирован на конец сентября 2022 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Надеюсь, пройдут удачно все испытания и в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Рогозин сообщил, что запуск орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27" могут отложить из-за текущих обстоятельств. По его словам, основные финансовые и производственные ресурсы "Роскосмоса" в ближайшие годы будут нацелены на увеличение орбитальной группировки.
"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года. Это связано с тем, что специалисты не успели подготовить аппарат к полету. "Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.
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