"Роскосмос" планирует запустить аппарат "Луна-25" в конце сентября

Фото: kremlin.ru

Запуск российской исследовательской станции "Луна-25" запланирован на конец сентября 2022 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, пройдут удачно все испытания и в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Рогозин сообщил, что запуск орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27" могут отложить из-за текущих обстоятельств. По его словам, основные финансовые и производственные ресурсы "Роскосмоса" в ближайшие годы будут нацелены на увеличение орбитальной группировки.

"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года. Это связано с тем, что специалисты не успели подготовить аппарат к полету. "Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

