Рогозин не исключил, что запуск аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" отложат

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Запуск орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27" могут отложить из-за текущих обстоятельств, сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он рассказал, что миссию "Луна-25" запустят в этом году, а когда испытания завершатся, будет определена контрольная дата пуска.

"Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее", – отметил гендиректор "Роскосмоса".

Он попросил с пониманием отнестись к возможному переносу, поскольку сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, ее работе в качестве группировки двойного и военного назначения.

"Но лунные миссии мы далеко не откладываем", – заключил Рогозин.

Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года. Это связано с тем, что специалисты не успели подготовить аппарат к полету. "Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.