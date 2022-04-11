Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США.
"Может быть, Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", – сказал Рогозин в разговоре с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в результате может расшириться состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.
Ранее Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России. Он отметил, что главы NASA, Европейского и Канадского космических агентств сообщили, что санкции против России не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС).
При этом, по его словам, глава NASA выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с подпавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". А глава ЕКА выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает.
До этого он заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не стоит переживать по этому поводу, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: