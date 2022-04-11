Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США.

"Может быть, Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", – сказал Рогозин в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате может расшириться состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.

Ранее Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России. Он отметил, что главы NASA, Европейского и Канадского космических агентств сообщили, что санкции против России не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС).

При этом, по его словам, глава NASA выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с подпавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". А глава ЕКА выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает.

До этого он заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не стоит переживать по этому поводу, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

