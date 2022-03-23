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"Роскосмос" переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях. Об этом в эфире Первого канала заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях", – рассказал он.
Глава госкорпорации добавил, что запуск нескольких навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения запланирован на 2022 год.
"В этом году мы планируем вывести несколько космических аппаратов нового поколения – не "ГЛОНАСС-М", а "ГЛОНАСС-К" и "ГЛОНАСС-К2". Это более мощные аппараты", – пояснил Рогозин.
Ранее он заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не стоит переживать по этому поводу, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.
РФ может полностью перейти на ГЛОНАСС
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