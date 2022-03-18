Рогозин сравнил РФ с Богом, а Крым – с Адамом

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил Россию с Богом, а Крым – с Адамом. В своем телеграм-канале он опубликовал карту с наложением на нее фрески Микеланджело "Сотворение Адама". Об этом сообщает Pravda.ru.

В этом коллаже рука бога оказалась на месте России, а рука Адама – на западной части полуострова. Пальцы же сошлись рядом с Крымским мостом.



В Москве на территории "Лужников" организован концерт в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем. В нем принял участие Сергей Собянин. Мэр поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции в Донбассе – за мужество.

Градоначальник подчеркнул, что полмира ополчились на Россию, но это сильная страна, вместе со своими гражданами и патриотами она непобедима.

