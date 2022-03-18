Песков назвал причину прерывания трансляции выступления Путина в "Лужниках"

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Трансляция выступления Владимира Путина в "Лужниках" прервалась из-за технического сбоя на сервере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Полное выступление президента было повторно показано.

В Москве на территории "Лужников" проходит концерт в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем. В митинге-концерте принял участие Сергей Собянин. Он поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции в Донбассе – за мужество.

Мэр подчеркнул, что полмира ополчились на Россию, но это сильная страна, вместе со своими гражданами и патриотами она непобедима.

