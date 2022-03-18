В Москве проходит концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Москве проходит концерт в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем.
"На территории "Лужников" находятся более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них – на стадионе и более 100 тысяч – рядом с ним", – приводит РИА Новости заявление МВД.
В митинге-концерте принял участие Сергей Собянин. Он поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции в Донбассе – за мужество.
"С праздником Крымской весны, с праздником новой России, которая не бросает своих, защищает своих братьев и сестер, защищает бескомпромиссно свои интересы и своих граждан, которая достойна памяти своих предков, достойна своей великой истории", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что полмира ополчились на Россию, но это сильная страна, вместе со своими гражданами и патриотами она непобедима.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.
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