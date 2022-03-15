В Минобороны РФ рассказали о гуманитарных коридорах на Украине

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Россия в 12-й раз открыла гуманитарные коридоры на Украине во вторник, 15 марта. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что из 10 предложенных Россией маршрутов киевские власти согласовали только 3. При этом ни один из них не вел в Россию.

"Это в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу", – заявил Мизинцев.

Представитель НЦУО отметил, что на всех направлениях гуманитарных коридоров российские военные неукоснительно соблюдают режим тишины.

"Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях", – сказал генерал.

Мизинцев также рассказал, что в шесть областей Украины, ЛНР и ДНР российской стороной были доставлены 2 709 тонн гуманитарного груза.

"За истекшие сутки в ходе 28 акций мирному населению освобожденных районов передано 544 тонны предметов первой необходимости, включая лекарства и продукты питания", – уточнил представитель ведомства.

Кроме того, мирным жителям Мариуполя передано свыше 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

"Осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города", – продолжил Мизинцев.

Россия проводит гуманитарную операцию в Мариуполе с понедельника, 14 марта. Представитель НЦУО РФ отметил, что жилые кварталы, детские сады и школы, а также медучреждения превращены неонацистами в опорные пункты, склады боеприпасов и огневые точки. При этом мирные жители используются в качестве живого щита.

"Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений... Несмотря на полное нежелание официального Киева обезопасить гражданское население от террористических нападок обезумевших националистов, а также сложность обстановки, усугубляемой действиями разрозненных вооруженных банд, РФ продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", – заключил Мизинцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российскими военными под полный контроль была взята вся территория Херсонской области. Также войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

