МО РФ показало кадры нанесения вертолетного удара по военной технике ВСУ

Видео: министерство обороны России

Российские вертолеты армейской авиации Ка-52 авиационным ударом уничтожили украинскую военную технику и живую силу. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

"Авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ", – говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, вертолеты, действуя в паре, нанесли удары ракетами из 30-миллиметрвоой авиационной пушки по украинскому военному грузовику.

Ранее российские военные уничтожили две реактивные системы залпового огня с помощью высокоточного оружия. Местонахождение РСЗО было установлено с помощью беспилотного летательного аппарата.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

