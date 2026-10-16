Журналистка Билс: удар по колледжу в Старобельске ЛНР пришелся на эвакуацию

Фото: ТАСС/Александр Река

Во время атаки на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР учащиеся пытались укрыться в подвале, следуя инструкциям по эвакуации. Удар пришелся по лестнице, когда на ней находились дети, рассказала РИА Новости американская журналистка Сара Мари Билс со ссылкой на свидетельства выживших.

23 сентября Билс вместе с группой иностранных журналистов посетила Старобельск. Представители СМИ побывали на месте разрушенного общежития и поговорили с учащимися, пережившими атаку. Среди них был молодой человек по имени Никита.

"Молодой человек по имени Никита рассказал нам, что, когда началась атака, они, следуя инструкции, стали эвакуироваться из комнат общежития в подвал. Пока дети находились на лестнице, удар пришелся непосредственно по ней", – сказала журналистка.

Атака на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла 22 мая. По приведенным в исходном сообщении данным, для удара использовали 16 беспилотных летательных аппаратов. В общежитии в тот момент находились 89 человек, более 60 обратились за медицинской помощью, а число погибших достигло 21.