Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:40

Политика
Главная / Новости /

NYT: Уиткофф, Кушнер и Вэнс просили Зеленского не атаковать российские НПЗ

Трое из команды Трампа просили Зеленского не бить по российским НПЗ – СМИ

Фото: AP/Francisco Seco

Представители администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы пытались убедить украинское руководство отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, с такой просьбой к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обращались спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Газета отмечает, что все трое выступали против атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского из-за ударов по российским НПЗ. Американский президент заявил, что не считает украинского коллегу подходящим партнером для заключения сделок.

14 октября беспилотники атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что украинская сторона не демонстрирует готовности двигаться в сторону энергетического перемирия.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика