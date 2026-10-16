NYT: Уиткофф, Кушнер и Вэнс просили Зеленского не атаковать российские НПЗ

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Представители администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы пытались убедить украинское руководство отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, с такой просьбой к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обращались спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Газета отмечает, что все трое выступали против атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского из-за ударов по российским НПЗ. Американский президент заявил, что не считает украинского коллегу подходящим партнером для заключения сделок.

14 октября беспилотники атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что украинская сторона не демонстрирует готовности двигаться в сторону энергетического перемирия.