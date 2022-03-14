Минобороны РФ показало кадры уничтожения РСЗО высокоточной ракетой

Видео: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили две реактивные системы залпового огня с помощью высокоточного оружия. Кадры удара опубликовало Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, местонахождение РСЗО было установлено с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате удара взорвались хранившиеся там реактивные боеприпасы.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС РФ склада с боеприпасами украинской армии. После выполнения боевого применения штурмовики вернулись на аэродром базирования. Согласно результатам объективного контроля, цель была уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

