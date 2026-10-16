Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Открытое горение на складе в подмосковных Люберцах ликвидировали, сейчас на месте продолжаются проливка и разбор конструкций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

О возгорании стало известно 16 октября. После прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.