Авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 136 военных объектов Украины – МО России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиация ВКС России за сутки поразила 136 объектов украинской военной инфраструктуры, заявил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди выведенных из строя объектов – 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, российскими военными была поражена одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. ВС РФ также уничтожили под Краматорском ангары, в которых были украинские самолеты и вертолеты.

"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", – отметил представитель ведомства.

Всего с начала спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР выведено из строя 156 беспилотников, 1 306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 054 единицы военной автотехники.

Все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое зарубежное оружие передаются подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ранее российские вертолеты армейской авиации Ка-52 авиационным ударом уничтожили украинскую военную технику и живую силу. Кроме того, вертолеты, действуя в паре, нанесли удары ракетами из 30-миллиметровой авиационной пушки по украинскому военному грузовику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

