В МИД РФ назвали обстрел Донецка ракетой "Точка-У" преступлением против человечности

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Обстрел Украиной Донецка ракетой "Точка-У" подтверждает националистическое правительство страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что такие действия санкционируются высшим руководством страны.

"Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима. Это еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе", – говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Украина использует ракетное оружие против ни в чем неповинных людей. Таким образом, отметили в министерстве, Киев мстит за свои поражения в ходе специальной операции России.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели жителей Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны Украины ракетой "Точка-У". В СК подчеркнули, что украинские националисты выполнили преступный приказ и в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН.

Позднее Следственным комитетом было возбуждено еще два уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

