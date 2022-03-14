Власти ДНР получили ноутбук с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"

Фото: ТАСС/Эдуард Корниенко

Власти ДНР получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Об этом сообщили в ДНР, пишет РИА Новости.

Уточняется, что среди целей ракетного удара числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.

Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. В результате случившегося погибли не менее 23 мирных жителей. Кроме того, по меньшей мере 18 человек пострадали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

