В ГД внесен проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитет Госдумы по международным делам внес в палату парламента проект постановления обращения о расследовании деятельности биологических лабораторий на Украине.
Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных ГД, обращение планируется направить в ООН и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.
Ранее российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В Следственном комитете заявили, что все больше фактов подтверждают наличие у киевских властей программы по созданию биооружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Госдума планирует подготовить обращение в ООН по биолабораториям на Украине
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