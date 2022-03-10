РФ возмущена деятельностью США по экспериментам с патогенами на Украине – Лавров

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Россия возмущена деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия", – заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, Штаты реализовывали свою деятельность в глубокой тайне, так же, как они работают в других государствах постсоветского пространства, создавая военно-биологические лаборатории прямо по периметру РФ и КНР.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков анонсировал предоставление министерством анализа документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.

Как написал глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили приказ уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По его мнению, эта информация является веским основанием для проведения специальной операции в Донбассе.

Политик призвал организовать отдельное разбирательство по данным фактам, в том числе со стороны структур ООН.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.