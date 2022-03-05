Путин оценил ситуацию с проходом по гумкоридору из Мариуполя

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Москва моментально отреагировала на просьбу украинских властей предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя, однако покинуть город мирным гражданам не дают неонацисты. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с женским летным составом российских авиакомпаний.

"Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: "Предоставьте коридор для выхода граждан". Конечно, наши тут же отреагировали, тут же", – рассказал президент.

По его словам, российские военные прекратили боевые действия и дали коридор, однако батальоны неонацистов не дают никому покинуть город, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения.

Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. По последним данным, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи пока никто.

Во второй половине дня в субботу Минобороны РФ сообщило, что попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России пресекаются националистами. В ведомстве отметили, что возникшая пауза в итоге позволила националистам совершить перегруппировку и укрепить свои позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

