РФ объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

09:25
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, сообщили в Минобороны РФ.
Режим тишины начнет действовать 5 марта с 10:00 по московскому времени. В военном ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Накануне в министерстве обороны России рассказали о спланированных 35 гуманитарных акциях в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев, присутствуют в том числе продукты питания и лекарства.
До этого сообщалось, что из Крыма доставили в Геническ 20 тонн гуманитарного груза, который распределили на продуктовые наборы для дальнейшей раздачи людям.
В Харьковскую область также прибыла гуманитарная колонна из Белгорода. Для людей привезли крупы, тушенку, кондитерские изделия, бутилированную воду и средства гигиены. Продовольствие собирали жители области, в том числе местные предприниматели.
В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, может ли успех на переговорах отразиться на санкционном давлении на РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: