В Минобороны РФ рассказали о гуманитарной помощи на Украине и в Донбассе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министерство обороны России спланировало 35 гуманитарных акций в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"На сегодня спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 280 тонн предметов первой необходимости", – заявил Мизинцев.

Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил Мизинцев, также присутствуют продукты питания и лекарства.

По его словам, Россия на всех освобожденных территориях формирует нужные условия для мирной жизни и обеспечивает доступ мирных граждан к любой гуманитарной помощи.

"Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Ранее сообщалось, что из Крыма доставили в Геническ 20 тонн гуманитарного груза, который распределили на продуктовые наборы для дальнейшей раздачи людям.

В Харьковскую область также прибыла гуманитарная колонна из Белгорода. Для людей привезли крупы, тушенку, кондитерские изделия, бутилированную воду и средства гигиены. Продовольствие собирали жители области, в том числе местные предприниматели.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.