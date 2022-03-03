ВС РФ заявили о готовности повсеместно организовывать гуманитарные коридоры на Украине

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Вооруженные силы РФ готовы к повсеместной организации гуманитарных коридоров на всей территории Украины для вывода мирного населения, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.
"Российской стороной при этом уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры", – сказал он.
Мизинцев обратился к Минобороны РФ с просьбой экстренно развернуть работу на всех международных площадках по организации воздействия на власти Украины, чтобы заставить их немедленно прекратить противоправные действия против мирного населения и иностранных граждан.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о создании коридоров безопасности для мирных жителей Киева, Мариуполя и Харькова. Он подчеркнул, что российские военнослужащие не оказывают никаких препятствий для выхода мирного населения.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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